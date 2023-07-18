Миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.

Як повідомили у Миколаївській міськраді, змагання відбулись 13-16 липня в хорватському місті Славонський Брод.

Серед 25 спортсменів, які представляли Україну, чотири - веслувальники з Миколаєва: Володимир Коврига, Максим Войчук, Артем Хижняк та Олександр Гарцев.

Найкращий показник у Володимира Ковриги, який став четвертим у найсильнішій категорії «дорослі» в дуеті зі Станіславом Ляховським на дистанції у 22,6 кілометрів.

Також Володимир Коврига прийшов п'ятим дистанцію у 19 кілометрів серед юніорів.

Артем Хижняк з Олександром Гарцевим у двійках в категорії «дорослі» на дистанції 29,8 кілометрів стали одинадцятими, а Максим Войчук - 18 серед юніорів на дистанції 22,6 кілометрів.

Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.

Також миколаївські паралімпійці вибороли три медалі на Кубку світу з фехтування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.