У Могилеві-Подільському з 15 по 23 липня відбувся чемпіонат України з шахів, де миколаївський шахіст здобув дві нагороди.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.

Майстер ФІДЕ з Миколаєва Владислав Сидорика з результатом 9 очок з 11 посів друге місце з бліцу серед юнаків до 20 років.

На цьогорічному чемпіонаті Владислав Сидорика здобув два срібла у класиці та бліц.

Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.