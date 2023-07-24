У Могилеві-Подільському з 15 по 23 липня відбувся чемпіонат України з шахів, де миколаївський шахіст здобув дві нагороди.
Про це повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.
Майстер ФІДЕ з Миколаєва Владислав Сидорика з результатом 9 очок з 11 посів друге місце з бліцу серед юнаків до 20 років.
На цьогорічному чемпіонаті Владислав Сидорика здобув два срібла у класиці та бліц.
Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.
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У Могилеві-Подільському з 15 по 23 липня відбувся чемпіонат України з шахів, де миколаївський шахіст здобув дві нагороди.
Про це повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.
Майстер ФІДЕ з Миколаєва Владислав Сидорика з результатом 9 очок з 11 посів друге місце з бліцу серед юнаків до 20 років.
На цьогорічному чемпіонаті Владислав Сидорика здобув два срібла у класиці та бліц.
Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.