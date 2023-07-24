Миколаївський дзюдоїст завоював бронзову нагороду Чемпіонату Європи з єдиноборств серед студентів.
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.
З 20 по 23 липня у столиці Хорватії Загребі проходив Чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів. Кольори збірної України на змаганнях представляли 75 борців, серед яких і представник Миколаєва Сергій Неботов.
Українські спортсмени змагалися за нагороди у таких видах спорту: карате, дзюдо, кікбоксинг та тхеквондо (ВТФ). У ваговій категорії 73 кг миколаївський дзюдоїст Сергій Неботов завоював бронзову нагороду.
Нагадаємо, Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з велоспорту на треку, який відбувся з 12 по 16 липня у Львові.
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Миколаївський дзюдоїст завоював бронзову нагороду Чемпіонату Європи з єдиноборств серед студентів.
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.
З 20 по 23 липня у столиці Хорватії Загребі проходив Чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів. Кольори збірної України на змаганнях представляли 75 борців, серед яких і представник Миколаєва Сергій Неботов.
Українські спортсмени змагалися за нагороди у таких видах спорту: карате, дзюдо, кікбоксинг та тхеквондо (ВТФ). У ваговій категорії 73 кг миколаївський дзюдоїст Сергій Неботов завоював бронзову нагороду.
Нагадаємо, Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з велоспорту на треку, який відбувся з 12 по 16 липня у Львові.