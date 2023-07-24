Миколаївський дзюдоїст завоював бронзову нагороду Чемпіонату Європи з єдиноборств серед студентів.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.

З 20 по 23 липня у столиці Хорватії Загребі проходив Чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів. Кольори збірної України на змаганнях представляли 75 борців, серед яких і представник Миколаєва Сергій Неботов.

Українські спортсмени змагалися за нагороди у таких видах спорту: карате, дзюдо, кікбоксинг та тхеквондо (ВТФ). У ваговій категорії 73 кг миколаївський дзюдоїст Сергій Неботов завоював бронзову нагороду.