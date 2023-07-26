У Миколаєві підбили підсумки шахового фестивалю для дітей «Шлях до майстерності».

З 21 по 25 липня 80 шахістів та шахісток змагались у п’яти турнірах, повідомив віцепрезидент Федерації шахів у Миколаївській області Дмитро Горощенко.

Учасники фестивалю змагались у турнірах з нормою 1, 2 і 3 спортивних розрядів, турнірі з нормою 1-го юнацького розряду і рейтинговому турнірі по швейцарській системі.

Переможцями рейтингового турніру стали: Олександр Матійчук (7,5 очок), Костянтин Глазков (7 очок) і Олександр Пєтрік (7 очок).

Нещодавно, миколаївський шахіст здобув срібло на чемпіонаті України серед юнаків до 20 років.