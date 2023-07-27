З 4 по 6 серпня у Берліні буде проходити Суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту ММР.

На змаганнях виступлять найсильніші спортсмени з 19 країн планети, які змогли відібратися за підсумками 2-х етапів Кубка: у Сіані та Монреалі.

З України візьмуть участь шість спортсменів, серед яких миколаївець, вихованець КДЮСШ «Україна» Коновалов Данило.

Нагадаємо, миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримає грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.