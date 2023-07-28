«Укрпошта» планує випустити марку на честь миколаївської фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована з чемпіонату світу з фехтування в Італії через те, що не спортсменка відмовилася потиснути руку росіянці, яку перемогла.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки:
— Ось таку марку нам в «Укрпошті» пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута! – написав він.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.
«Укрпошта» планує випустити марку на честь миколаївської фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована з чемпіонату світу з фехтування в Італії через те, що не спортсменка відмовилася потиснути руку росіянці, яку перемогла.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки:
— Ось таку марку нам в «Укрпошті» пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута! – написав він.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.