«Укрпошта» планує випустити марку на честь миколаївської фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована з чемпіонату світу з фехтування в Італії через те, що не спортсменка відмовилася потиснути руку росіянці, яку перемогла.

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.

Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки:

— Ось таку марку нам в «Укрпошті» пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута! – написав він.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.

Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.