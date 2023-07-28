Міжнародний олімпійський комітет все ж кваліфікував українську шаблістку Ольгу Харлан для участі в Олімпійських іграх, які відбудуться у Парижі у 2024 році.

Про це повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт.

— Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат, — наголосив міністр.

Гутцайт зазначив, що наразі триває робота по зняттю «‎чорної картки»‎ для подальших змагань Харлан.

Також міністерство працює над недопущенням аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.

Федерація фехтування України готувалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.

Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.