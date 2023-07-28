Міжнародний олімпійський комітет все ж кваліфікував українську шаблістку Ольгу Харлан для участі в Олімпійських іграх, які відбудуться у Парижі у 2024 році.
Про це повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт.
— Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат, — наголосив міністр.
Гутцайт зазначив, що наразі триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Харлан.
Також міністерство працює над недопущенням аналогічних ситуацій в інших видах спорту.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
Федерація фехтування України готувалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.
Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Міжнародний олімпійський комітет все ж кваліфікував українську шаблістку Ольгу Харлан для участі в Олімпійських іграх, які відбудуться у Парижі у 2024 році.
Про це повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт.
— Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат, — наголосив міністр.
Гутцайт зазначив, що наразі триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Харлан.
Також міністерство працює над недопущенням аналогічних ситуацій в інших видах спорту.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
Федерація фехтування України готувалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.
Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.