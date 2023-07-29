Всесвітня федерація фехтування FIE оголосила, що змінить правила рукостискань на змаганнях, яке дозволить українцям не торкатися росіян.
Про це пише італійське видання La Reppublica.
«Традиційне рукостискання в кінці поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагатимуться як нейтральні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
Після цього стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування не скасувала дискваліфікацію Ольги Харлан, а призупинила її. Таким чином спортсменка зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.
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Всесвітня федерація фехтування FIE оголосила, що змінить правила рукостискань на змаганнях, яке дозволить українцям не торкатися росіян.
Про це пише італійське видання La Reppublica.
«Традиційне рукостискання в кінці поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагатимуться як нейтральні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
Після цього стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування не скасувала дискваліфікацію Ольги Харлан, а призупинила її. Таким чином спортсменка зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.