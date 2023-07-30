У неділю, 30 липня, відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з фехтування, в якому жіноча збірна України протистояла США.

Перемогу в напруженому поєдинку здобула українська команда. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здолали команду США в один укол — 45:44.

Відзначимо, що вирішальний укол нанесла миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

В 1/2 фіналу ЧС-2023 з фехтування жіноча збірна України зустрінеться з командою Франції.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка вважалася однією з фавориток турніру.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.