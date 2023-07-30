У Луцьку з 28 по 30 липня відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, де миколаївські спортсмени здобули пʼять нагород.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР.

В перший день змаганнь спортсмени Миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики вибороли призові місця.

Срібним призером став Андрій Василевський — біг 110 метрів з барʼєрами з результатом 14.47.

Бронзовими призерами в естафеті 4*100 метри з результатом 42,86 стали Андрій Василевський, Нікіта Колосович, Юрій Грипіч та Ілля Ізбаш.

Спортсменів підготували тренери Ірина Шаповалова, Вікторія Львова-Грицак, Віталій Дуднік, Іван Гриник, Юрій Грицак.

Нагадаємо, збірна України з Харлан у складі вийшла у півфінал чемпіонату світу з фехтування на шаблях.