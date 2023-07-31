З 2 по 7 серпня у Китаї миколаївська рапіристка Аліна Полозюк представить Україну на Всесвітній Літній Універсіаді 2023.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту ММР.

Як відомо, Літня універсіада 2023 буде проходити з 28 липня по 8 серпня в китайському місті Ченду.

Первісно змагання мали проходити у 2021 році, проте були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусної хвороби. Пізніше, у травні 2022, з аналогічних причин старти були перенесені на 2023 рік.

Нагадаємо, що у лютому поточного року 20-річна Аліна Полозюк перемогла у чвертьфіналі Гран-прі Міжнародної федерації фехтування в Італії.