14-річний гонщик Олександр Бондарев став першим українцем в історії картингу, хто виборов титул чемпіона Європи.

Про це повідомив спортсмен Олександр Бондарев в Instagram.

Зазначається, що фінальний раунд чемпіонату Європи за титул переможця пройшов цими вихідними на італійському треку Cremona Circuit.

Зокрема, у пʼятницю Олександр Бондарев здобув невдалу кваліфікацію, зайнявши 29-у позицію у рейтингу. Однак згодом відіграв 22 позиції та увійшов в топ-5 і здобув хорошу стартову позицію для Супер Хіта.

Крім того, у фіналі Бондарев стартував з Р4, на шостому колі йому вдалося обігнати суперника і зайняти Р3, на цій позиції він і фінішував.

Варто додати, у категорії OK Junior, у якій виступає Бондарев, участь взяли 81 картингіст з різних куточків світу.

Нагадаємо, збірна України з Харлан у складі вийшла у півфінал чемпіонату світу з фехтування на шаблях.