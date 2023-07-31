На Миколаївщині у спортивному клубі «Золота підкова» пройшов кінний чемпіонат серед дітей та дорослих, що присвячений пам’яті засновника кінно-спортивної школи Олександра Зозулі.

Про це повідомляє в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зазначається, що змагання проходили 29-30 липня у селі Кандибине.

Метою змагань є популяризація кінного спорту та підготовка кандидатів до збірної команди Миколаївської області.

На урочистому нагородженні спортсменів був присутній перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, заступник начальника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи та начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв.

Крім того, під час змагань спортсменка Олександра Омелянюк виконала норматив кандидата майстра спорту України з виїздки.

«Спорт Миколаївщини продовжує рухатися у правильному напрямку. Зростати, розвиватися та ставати сильнішим. Ми робимо все можливе, аби наші спортсмени відчували підтримку зі сторони Миколаївської обласної військової адміністрації», – каже Георгій Решетілов.

Нагадаємо, у Луцьку з 28 по 30 липня відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, де миколаївські спортсмени здобули пʼять нагород.