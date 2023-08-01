Колишній гравець МФК Миколаїв Вадим Вітенчук, який зараз виступає за Минай, забив гол київському Динамо.

Результати матчу опублікували на сайті Динамо.

В стартовому турі нового сезону в чемпіонаті України кияни вдома обіграли закарпатців 4:1. Проте інтрига в матчі тривала майже до його завершення, до 87-ї хвилини рахунок був 2:1.

На старті гри Вадим Вітенчук (58 матчів за Миколаїв) скористався помилкою захисту киян.

Він перехопив м’яч біля штрафного майданчика та з 30 метрів забив у «дев’ятку» воріт.

Відігратися Динамо допоміг ще один ексмиколаївець Володимир Одарюк (27 ігор за МФК), який невдало зіграв у захисті.

Матч завершився з рахунком: Динамо - Минай — 4:1.

Нагадаємо, у березні в Миколаєві пройшов футбольний турнір «Фортеця півдня» 2023 серед дітей 2012 - 2013 року народження, який організувала футбольна школа «Лідер».



