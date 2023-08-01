Після завершення чемпіонату світу Ольга Харлан розповіла, що саме відбулося після бою з росіянкою Смірновою і описала свій стан упродовж усього дня.

В інтерв'ю «Суспільне Спорт» вона розповіла, що після завершення бою вона подала шаблю, але її «нейтральна» суперниця відмовилася бити по ній. Після цього суддя сказав українській спортсменці, що вона може йти.

— Вмикаю трансляцію, бо це велика арена, і поки дійдеш назад... Бачу, а вона сидить. Я кажу: «Дідько». І я розумію, що щось починається. Але я була впевнена, що все це замнеться, і вона піде з доріжки. Розраховувала на здоровий глузд, отак. А коли мене покликали один раз в технічний департамент, де вони писали протести і так далі, я прийшла з шаблею і сказала: «Можу піти й дати їй шаблю». А вона ще сидить там. Змагання йдуть, а їхня коаліція там свідомо це робить. Вона лише пішак. Тобто, я пояснила, що можу піти з шаблею на доріжку і дати їй, якщо вона по ній вдарить. Я кажу: «У вас принципова позиція, і в нас принципова позиція». Мені сказали: «Якщо ти не потиснеш руку, то буде чорна картка». Я кажу: «Я не буду тиснути руку, і ви не можете дати мені чорну картку». Вони кажуть: «Ні, ми можемо!», — згадує спертсменка

Після цього головний з технічного департаменту і суддя, який судив бій вручили Ользі Харлан чорну картку.

— Я ридала і кричала. От що я робила. Коло мене сиділа моя команда, коло мене сиділи дівчата-рапіристки. Люди не могли зайти в «бокс», бо там таке творилося. Я була в істериці, була на межі нервового зриву, мені здається. Це така несправедливість, що мене просто порвало. У мене була і досі є така злість за те, що вони роблять. Це не показує російську сторону людьми взагалі. Як вони діють у спорті, доводить, що вони нелюди. Немає значення, в якій сфері вони це роблять. Вони на війні нелюди, як вони катують і вбивають. Стріляють своїми ракетами і так далі. Так само і тут, немає винятків взагалі, — говорить спортсменка.

Після того, як дискваліфікацію Харлан «відклали», вона взяла участь у командному турнірі на чемпіонаті світу. Саме на ньому Україна показала найкращий результат - четверте місце.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.

Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.

Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.