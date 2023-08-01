Харківська спортсменка Катерина Садурська у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів занурилася на 77 метрів встановивши новий світовий рекорд.

Про це повідомили в департаменті у справах сімʼї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Як відомо, сталося це на турнірі Vertical Blue 2023, який завершився на Багамах. Катерина пірнала на затримці дихання, тож під водою вона провела понад 3 хвилин.

Відзначається, що цей рекорд є третім для Катерини Садурської за кілька днів. Оскільки 22 липня цього року вона пірнула з постійною вагою без ластів за правилами AIDA на глибину 74 метри. А вже через пʼять днів покращила цей показник, пірнувши на глибину 76 метрів.

Нагадаємо, що миколаївська спортсменка Олена Буряк встановила новий світовий рекорд на Відкритому чемпіонаті світу з веслування.