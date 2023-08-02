Вчора, 1 серпня, миколаївська спортсменка Анна Гонтар виборола срібну медаль з плавання на Чемпіонаті світу.

Про це повідомляє «Миколаївський Інваспорт».

Зазначається, що параплавчиня здобула нагороду за успішне проходження дистанції у 100 метрів вільним стилем.

Варто додати, що у понеділок, 31 липня, спортсменка Анна Гонтар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку на дистанції 100 метрів на спині.

Крім того, відомо, що сьогодні Анна Гонтар братиме участь в естафеті з плавання.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з параплавання.