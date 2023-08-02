Миколаївський жіночий гандбольний клуб «Реал» відновив свою діяльність.

Цього сезону «Реал» повертається та зіграє вперше з лютого 2022 року, повідомили у Федерації гандболу України.

Після початку повномасштабного вторгнення миколаївський «Реал» не грав і не тренувався понад рік, але клуб не припинив існування.

Триразові призери національної першості зіграють у чемпіонаті України серед команд Суперліги 2023/2024. На початку липня вони розпочали підготовку до сезону.

«До команди повернулися гравці, багатьом з яких через війну довелось виїхати за кордон. Сьогодні вони приїхали до прифронтового міста, щоб вести «Реал» уперед. Я їм дуже вдячний за це. Вважаю що, це справжні патріоти свого рідного міста та рідної команди», — розповів віцепрезидент клубу Віктор Гінкул.

Та додав, що у складі є зміни, хоча чимало гравчинь повернулись до Миколаєва, зокрема і з-за кордону, та прагнуть допомогти рідній команді.

«На жаль, через обмежений фінансовий ресурс, ми не змогли продовжити наш трудовий договір з Олександром Іполитовичем Гурським. Наразі з командою працюють миколаївські тренери: я, Іван Чабан та Володимир Цехоцький», — сказав Віктор Гінкул.

Тренер вважає, що до старту сезону «Реал» буде готовий.

«У команди є зал, є час для тренувань, ми почали підготовку з 1 липня. Також є розуміння з боку облдержадміністрації. Нам йдуть назустріч з екіпіруванням, обіцяли допомогти з залою, з організацією матчів, вирішене питання по бомбосховищу, воно знаходиться безпосередньо поряд із залою», — додав Віктор Гінкул.

Як відомо, гандбольний клуб «Реал» заснований у 2010 році, після відкриття відділення гандболу у ШВСМ Миколаєва. Команда дебютувала у Вищій лізі чемпіонату України, а з сезону 2012/2013 виступала у Суперлізі. Є срібним призером Суперліги (2020) та дворазовим володарем бронзи (2021 та 2022).

Нагадаємо, що у Супер лізі 2021 року Львівський гандбольний клуб «Галичанка» грав без поразок, 18 ігор — 18 перемог, але зустріч із Миколаївським «Реалом» принесла їм перший програш за останні місяці.