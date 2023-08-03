Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над росіянкою Дарʼєю Касаткіною у другому колі турніру Mubadala Citi DC Open, який відбувається у Вашингтоні (США).

Про це повідомила Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2.

Це була восьма зустріч Світоліної та Касаткіної, у всіх перемогу здобула українка. Після матчу суперниці не потиснули одна одній руки.

У першому колі Світоліна у двох сетах обіграла представницю Білорусі, колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко — 7:6, 6:4, а вже у чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між Джесікою Пегулою (США) і Пейтон Стірнс (США).

Касаткіна — перша ракетка Росії, у рейтингу WTA вона посідає 11-те місце, а Світоліна — 27-ме.

Mubadala Citi DC Open — тенісний турнір WTA 500/ATP 500. Він відбувається на хардовому покритті. Турнір стартував 29 липня і триватиме до 6 серпня. Призовий фонд у жінок становить $780 тисяч. У чоловічій частині турніру українців цьогоріч немає.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна у травні виграла свій перший після повернення у спорт турнір. У фіналі турніру у французькому Страсбурзі вона обіграла росіянку Анну Блінкову, яка виступала під нейтральним прапором.