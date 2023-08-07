Миколаївська веслувальниця Оксана Цомпель стала триразовою чемпіонкою України з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
В Умані проходить четвертий день чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2007/2008 та 2009/2010 років народження.
Спортсмен-інструктор штатної спортивної команди резервного спорту Миколаївської області Оксана Цомпель тріумфувала на двох дистанціях. Спортсменка завоювала титул чемпіонки України на дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці.
Крім того, на дистанції 200 метрів у байдарці-двійці Оксана Цомпель та Єлизавета Тьосса завоювали золоті нагороди для Миколаївщини.
Таким чином, юна веслувальниця стала триразовою чемпіонкою України. Напередодні Оксана перемогла на дистанції 500 метрів у байдарці-одиночці.
Нагадаємо, що миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.
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Миколаївська веслувальниця Оксана Цомпель стала триразовою чемпіонкою України з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
В Умані проходить четвертий день чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2007/2008 та 2009/2010 років народження.
Спортсмен-інструктор штатної спортивної команди резервного спорту Миколаївської області Оксана Цомпель тріумфувала на двох дистанціях. Спортсменка завоювала титул чемпіонки України на дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці.
Крім того, на дистанції 200 метрів у байдарці-двійці Оксана Цомпель та Єлизавета Тьосса завоювали золоті нагороди для Миколаївщини.
Таким чином, юна веслувальниця стала триразовою чемпіонкою України. Напередодні Оксана перемогла на дистанції 500 метрів у байдарці-одиночці.
Нагадаємо, що миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.