Миколаївська веслувальниця Оксана Цомпель стала триразовою чемпіонкою України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

В Умані проходить четвертий день чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2007/2008 та 2009/2010 років народження.

Спортсмен-інструктор штатної спортивної команди резервного спорту Миколаївської області Оксана Цомпель тріумфувала на двох дистанціях. Спортсменка завоювала титул чемпіонки України на дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці.

Крім того, на дистанції 200 метрів у байдарці-двійці Оксана Цомпель та Єлизавета Тьосса завоювали золоті нагороди для Миколаївщини.

Таким чином, юна веслувальниця стала триразовою чемпіонкою України. Напередодні Оксана перемогла на дистанції 500 метрів у байдарці-одиночці.

Нагадаємо, що миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.