З 2 по 6 серпня в Умані проходив Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків і дівчат, де миколаївські спортсмени здобули шість медалей.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, у підсумку змагань спортсмени здобули три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі.
Оксана Цомпель виборола дві золоті медалі на дистанціях 200 та 500 метрів (байдарка-одиночка) та на дистанції 200 метрів (байдарка-двійка).
Єлизавета Тьосса також взяла перше місце на дистанції 200 метрів (байдарка-двійка) та друге місце на дистанції 200 метрів (байдарка-четвірка).
Аліна Косто, Анастасія Татарова та Софія Сальнікова завоювали срібло на дистанції 200 метрів (байдарка-четвірка).
Денис Яровенко — бронза на дистанції 500 метрів (байдарка-одиночка).
Рустам Коваленко та Данило Горбенко — 3 місце на дистанції 500 метрів (каное-двійка).
Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар виборола срібну медаль з плавання на Чемпіонаті світу.
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З 2 по 6 серпня в Умані проходив Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків і дівчат, де миколаївські спортсмени здобули шість медалей.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, у підсумку змагань спортсмени здобули три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі.
Оксана Цомпель виборола дві золоті медалі на дистанціях 200 та 500 метрів (байдарка-одиночка) та на дистанції 200 метрів (байдарка-двійка).
Єлизавета Тьосса також взяла перше місце на дистанції 200 метрів (байдарка-двійка) та друге місце на дистанції 200 метрів (байдарка-четвірка).
Аліна Косто, Анастасія Татарова та Софія Сальнікова завоювали срібло на дистанції 200 метрів (байдарка-четвірка).
Денис Яровенко — бронза на дистанції 500 метрів (байдарка-одиночка).
Рустам Коваленко та Данило Горбенко — 3 місце на дистанції 500 метрів (каное-двійка).
Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар виборола срібну медаль з плавання на Чемпіонаті світу.