З 2 по 6 серпня в Умані проходив Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків і дівчат, де миколаївські спортсмени здобули шість медалей.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, у підсумку змагань спортсмени здобули три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі.

Оксана Цомпель виборола дві золоті медалі на дистанціях 200 та 500 метрів (байдарка-одиночка) та на дистанції 200 метрів (байдарка-двійка).

Єлизавета Тьосса також взяла перше місце на дистанції 200 метрів (байдарка-двійка) та друге місце на дистанції 200 метрів (байдарка-четвірка).

Аліна Косто, Анастасія Татарова та Софія Сальнікова завоювали срібло на дистанції 200 метрів (байдарка-четвірка).

Денис Яровенко — бронза на дистанції 500 метрів (байдарка-одиночка).

Рустам Коваленко та Данило Горбенко — 3 місце на дистанції 500 метрів (каное-двійка).

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар виборола срібну медаль з плавання на Чемпіонаті світу.