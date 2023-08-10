Згідно з рішенням, Рада рішуче засуджує ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки та закликає Міжнародну федерацію фехтування:

В остаточній редакції постанови також було додано наступний абзац:

«Ольга Харлан намагалась показати усій міжнародній спортивній спільноті, що участь у міжнародних спортивних заходах представників країни-терориста, країни-агресора, яку очолює міжнародний злочинець Володимир Путін, ордер на арешт якого виданий Міжнародним судом в Гаазі, злочини якого підтримує переважна більшість російських громадян, є аморальною і неприпустимою», – йде мова в документі.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.