Миколаївець Матвій Колєсніков брав участь у молодіжному чемпіонаті Європи з шашок, який тривав з 1 по 9 серпня у місті Таллінн, Естонія.
Про це на своїй сторінці повідомила журналістка Наталя Грудова.
Зазначається, що миколаївський шашкіст посів виборов призові місця у трьох категоріях.
Зокрема, юний шахіст став чемпіоном Європи з шашок та віцечемпіоном Європи зі швидкої та блискавичної гри.
Варто додати, що тренує спортсмена його батько – Євген Колєсніков.
Нагадаємо, у Могилеві-Подільському з 15 по 23 липня відбувся чемпіонат України з шахів, де миколаївський шахіст здобув дві нагороди.
Раніше у Миколаєві відбувся шаховий фестиваль для дітей «Шлях до майстерності».
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Миколаївець Матвій Колєсніков брав участь у молодіжному чемпіонаті Європи з шашок, який тривав з 1 по 9 серпня у місті Таллінн, Естонія.
Про це на своїй сторінці повідомила журналістка Наталя Грудова.
Зазначається, що миколаївський шашкіст посів виборов призові місця у трьох категоріях.
Зокрема, юний шахіст став чемпіоном Європи з шашок та віцечемпіоном Європи зі швидкої та блискавичної гри.
Варто додати, що тренує спортсмена його батько – Євген Колєсніков.
Нагадаємо, у Могилеві-Подільському з 15 по 23 липня відбувся чемпіонат України з шахів, де миколаївський шахіст здобув дві нагороди.
Раніше у Миколаєві відбувся шаховий фестиваль для дітей «Шлях до майстерності».