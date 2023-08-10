Миколаївець Матвій Колєсніков брав участь у молодіжному чемпіонаті Європи з шашок, який тривав з 1 по 9 серпня у місті Таллінн, Естонія.

Про це на своїй сторінці повідомила журналістка Наталя Грудова.

Зазначається, що миколаївський шашкіст посів виборов призові місця у трьох категоріях.

Зокрема, юний шахіст став чемпіоном Європи з шашок та віцечемпіоном Європи зі швидкої та блискавичної гри.

Варто додати, що тренує спортсмена його батько – Євген Колєсніков.

Нагадаємо, у Могилеві-Подільському з 15 по 23 липня відбувся чемпіонат України з шахів, де миколаївський шахіст здобув дві нагороди.

Раніше у Миколаєві відбувся шаховий фестиваль для дітей «Шлях до майстерності».