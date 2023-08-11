У четвер 10 серпня в Олімпійському домі відбулося нагородження найкращої спортсменки липня-2023 в Україні. Втринадцяте високу відзнаку Національного олімпійського комітету України отримала миколаївська спортсменка Ольга Харлан.

Про це повідомила Національна федерація фехтування.

Ольга Харлан — олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова медалістка Ріо-2016 з фехтування на шаблях.

«Титулована фехтувальниця стала рекордсменкою за кількістю почесних нагород від НОК України, випередивши за цим показником гімнаста Олега Верняєва, у доробку якого таких статуеток — 12», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 липня на чемпіонаті світу в італійському Мілані Ольга Харлан, чесно здобувши перемогу у першому турі особистих змагань, відмовилась після поєдинку від рукостискання з суперницею з РФ. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловив їй підтримку і виділив квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

— 27 липня ми ще раз продемонстрували усьому світу, що українці – нація переможців. Вчинок Ольги Харлан на чемпіонаті світу має стати прикладом для всіх наших спортсменів! Ми боролися, боремося і будемо боротися за незалежність і перемогу України, — підкреслив президент НОК України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Ольга Харлан, отримавши 13-те звання «Спортсменки місяця», зазначила, що під час конфлікту в Мілані відчула, що з нею вся Україна.

— Починаючи з 24 лютого 2022 року кожні змагання для мене як випробування. І так важко виходити на доріжку, а коли ще допускають до участі, нехай і під нейтральним прапором, представників країни-агресорки, це просто не піддається здоровому глузду. Але я не могла вчинити інакше, не могла потиснути руку, адже я насамперед громадянка України! Хочу сказати, що дуже важливо, коли поруч є люди, які поділяють і захищають твою думку. Я дякую усім за підтримку – Національному олімпійському комітету, Комісії атлетів НОК, Міністерству молоді та спорту, Федерації фехтування України, особисто її президенту Михайлу Ігоровичу Ілляшеву та головному тренеру збірної Наталії Конрад, які буквально не відходили від мене, коли усе це трапилося. Я дякую кожному, хто мене підтримав. Це неможливо передати словами: я відчула, що зі мною вся Україна, — сказала Ольга Харлан.

Нагадаємо, що після інциденту на Чемпіонаті світу спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.