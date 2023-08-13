Вихованець миколаївської школи боксу Назрі Рагімов став чемпіоном Світу за версією UBO у першій напівсередній вазі.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді.

Українець обіграв спортсмена з Панами Ірвінга Баррі, відправивши суперника в нокдаун у десятому раунді.

Спортсмен після бою прокоментував свою перемогу.

— Слава Україні! Неймовірні почуття, що я можу сказати? Коли я виграв перший титул, мій тренер сказав: «Назрі, таких відчуттів більше ніколи не буде». І він правий. Пояс чемпіона України важливіший. Я дуже радий, виконав усе, що ми готували. 100 днів підготовки не дарма. Всім дякую, дякую ВСУ за все, — цитує Назрі Рагімова «Трибуна».