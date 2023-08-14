Миколаївський бадмінтоніст Іван Царегородцев завоював бронзову медаль Чемпіонату Європи серед юніорів, що проходив у Вільнюсі.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді.

Нагорода є історичною, адже це перша для України медаль юніорського Чемпіонату Європи у чоловічій одиночній категорії.

Раніше у Львові відбувся чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів, на якому миколаївські спортсмени стали призерами.