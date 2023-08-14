Миколаївський бадмінтоніст Іван Царегородцев завоював бронзову медаль Чемпіонату Європи серед юніорів, що проходив у Вільнюсі.
Про це повідомили в Миколаївській міськраді.
Нагорода є історичною, адже це перша для України медаль юніорського Чемпіонату Європи у чоловічій одиночній категорії.
Раніше у Львові відбувся чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів, на якому миколаївські спортсмени стали призерами.
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Миколаївський бадмінтоніст Іван Царегородцев завоював бронзову медаль Чемпіонату Європи серед юніорів, що проходив у Вільнюсі.
Про це повідомили в Миколаївській міськраді.
Нагорода є історичною, адже це перша для України медаль юніорського Чемпіонату Європи у чоловічій одиночній категорії.
Раніше у Львові відбувся чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів, на якому миколаївські спортсмени стали призерами.