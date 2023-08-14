Україна виступить на Олімпіаді-2024, якщо росіяни і білоруси будуть представлені в нейтральному статусі.

Про це заявив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

— Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде, – сказав Вадим Гутцайт.

В інтервʼю Kyodo News він зазначив, що в разі дозволу РФ та Білорусі виступати в Парижі під власними прапорами, Україна бойкотуватиме Олімпіаду.

— Якщо Росія та Білорусь будуть виступати під своїм прапором — ми не будемо брати участі в цій Олімпіаді, – наголосив Вадим Гутцайт.

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян і білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

Раніше, міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.