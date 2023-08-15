В ландшафтному парку Тілігульський лиман, цими вихідними, в рамках перших регіональних фізкультурно-спортивних ігор до Міжнародного дня молоді «Tiligul Games»-2023 проходив Відкритий чемпіонат Миколаївської області з вітрильного спорту.

До Відкритого чемпіонату приєдналися вітрильники з Одещини, повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що метою відкритого чемпіонату стала популяризація та розвиток вітрильного спорту, підвищення майстерності, виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу збірної команди Миколаївської області, пропаганда здорового способу життя та залучення молоді до активних занять спортом.

Нагадаємо, Україна виступить на Олімпіаді-2024, якщо росіяни й білоруси будуть представлені в нейтральному статусі.