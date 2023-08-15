Миколаївські спортсмени на змаганнях з веслування здобули шість нагород.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.

З 9 по 13 серпня у Києві пройшов Чемпіонат України з академічного веслування серед юнаків та дівчат.

Веслувальник Марк Микитей посів 3 місце у класі човнів 4х.

Спортсмени Андрій Генералов та Григорій Словінський здобули золоті нагороди у класі човнів 4х, посіли 2 місце у 2х та 3 місце у 8+.

2 місце у 2х та 3 місце у 8+. Також спортсмен Аркадій Дурняк у 8+ посів 3 місце.

Веслувальниця Вікторія Суглоб у класі човнів 4х виборола 3 місце.

Раніше, миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.