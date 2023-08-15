Миколаївські спортсмени на змаганнях з веслування здобули шість нагород.
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.
З 9 по 13 серпня у Києві пройшов Чемпіонат України з академічного веслування серед юнаків та дівчат.
Раніше, миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.
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Миколаївські спортсмени на змаганнях з веслування здобули шість нагород.
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.
З 9 по 13 серпня у Києві пройшов Чемпіонат України з академічного веслування серед юнаків та дівчат.
Раніше, миколаївські веслувальники представили Україну на Чемпіонаті Європи. Спортсмени не здобули медалі, але продемонстрували гарні результати.