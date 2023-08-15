Спортсмени з Южноукраїнську зайняли призові місця на Всеукраїнському турнірі «Кубок Любарта» з сумо та Кубку України з сумо.

Як повідомили у Южноукраїнській дитячо-юнацькій спортивній школі, змагання відбулися місті Луцьк з 11 по 13 серпня.

На Кубку України южноукарїнський спортсмен Данило Похильченко виборов І місце у ваговій категорії до 92 кілограм. Анатолій Хлюстін здобув ІІІ місце у ваговій категорії 100 кілограмів. Ростислав Котюжинський ІІІ місце у ваговій категорії до 70 кілограмів, а Єгор Чугун ІІІ місце у ваговій категорії + 115 кілограмів.

На Всеукраїнському турнірі «Кубок Любарта» спортсмен Михайло Павлов виборов І місце у ваговій категорії до 70 кілограмів. Єгор Чугун І місце у ваговій категорії + 115 кілограмів.

Нагадаємо, що миколаївські паралімпійці вибороли три медалі на Кубку світу з фехтування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.