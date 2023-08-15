Президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що остаточного рішення про участь українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі поки що не прийнято.

Про це повідомляє прес-служба НОК.

За словами Гутцайта, на сьогодні МОК офіційно не запросив Росію та Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Також не ухвалено рішення про те, чи дозволять спортсменам із цих двох країн змагатися під нейтральним прапором, тому рішення про участь українських спортсменів буде ухвалено пізніше.

Національний олімпійський комітет України продовжує консультації щодо участі збірної команди України в Олімпіаді.

«Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде ухвалено, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті», – йдеться у повідомленні.

За словами Гутцайта, багато міжнародних федерацій дотримуються позиції недопуску до змагань спортсменів із вищезгаданих країн, і НОК України рішуче підтримує цю позицію.

Крім того, НОК України зазначає, що й надалі відстоюватиме олімпійські цінності та принципи, закріплені Олімпійською хартією.

Нагадаємо, що Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, якщо росіяни і білоруси будуть представлені в нейтральному статусі.

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян і білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

Раніше, міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.