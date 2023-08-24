Плавчиня Катерина Садурська здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства молоді та спорту України.

Катерина Садурська (уродженка Миколаєва, яка зараз виступає за команду Харкова) занурилась на 1 метр глибше своєї суперниці — Лінди Паганеллі з Італії, яка стала срібною призеркою чемпіонату світу.

Спортсменка також встановила рекорд України. Спортсменка прокоментувала свою перемогу у Facebook.

«Я дуже задоволена зануренням, це найбільша глибина, на яку я занурювалась. Для мене велика честь стояти на подіумі поруч з однією з найбільш досвідчених спортсменок тут Ліндою Паганеллі», — написала Катерина Садурська.

Нагадаємо, що у липні Катерина Садурська у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів занурилася на 77 метрів встановивши новий світовий рекорд.