Українська спортсменка Марина Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

На світовій першості в угорському Будапешті вона здобула срібну медаль у потрійному стрибку. З результатом 15.00 метра вона поступилася лише олімпійській чемпіонці, Юлімар Рохас з Венесуели (15.08 м). Бронза дісталася кубинці Леянісі Перес Ернандес (14.96 м).

«Марина Бех-Романчук принесла Україні першу нагороду світової першості у Будапешті і стала першою українською медалісткою чемпіонатів світу з потрійного стрибка за останні 10 років. У 2013-му році бронзу у цій дисципліні здобула Ольга Саладуха. Вітаємо нашу віцечемпіонку і бажаємо успіху збірній Україні на чемпіонаті світу-2023, що триватиме до 27 серпня», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени взяли призові місця на Чемпіонатах України з вітрильного спорту серед юніорів, які проходили 18—22 серпня у Черкасах.