У Миколаєві, 25 серпня, стартував шаховий турнір «Інгульські мости», який триватиме пʼять днів. Призовий фонд змагань становить 50 тисяч гривень.

Про це повідомили у Федерації шахів в Миколаївській області з посиланням на «Март».

У Шаховому клубі 49 учасників, серед них чотири гросмейстери. Цьогорічний розіграш «Інгульських мостів» девʼятнадцятий в історії турніру.

— Ми дуже задоволені, що на наші змагання зголосилися приїхати представники Херсонщини та Києва. З міста Слов’янськ Донецької області два хлопці молодих приїхали, а також представники Хмельниччини, — розповів віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.

Також він зазначив, що даний турнір кваліфікований: від другого спортивного розряду і вище.

— Турнір наш відбувається з обрахунком міжнародного рейтингу. Тобто ФІДЕ буде обраховувати рейтинг учасників. Крім того, кваліфікаційна комісія Федерації шахів України тим учасникам, які здобудуть певну кількість балів, може присвоїти такі розряди, як «Кандидат у майстри спорту» та «Перший спортивний розряд», — сказав віцепрезидент Федерації шахів.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся шаховий фестиваль для дітей «Шлях до майстерності».