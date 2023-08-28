У суботу, 26 серпня, миколаївські легкоатлети вшанували пам'ять загиблих воїнів та долучилися до Всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міськради, така акція на честь українських захисників проходить з 2018 року.

Цьогоріч у забігу, відстанню 2 кілометри, взяли участь 30 спортсменів та тренерів Миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики.

У Міністерстві у справах ветеранів України зазначили, що цього року до участі в акції зареєструвалась рекордна кількість охочих вшанувати пам'ять Героїв.

«Акцію започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, «кіборга» Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко спільно із Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. До організації забігу щороку долучається Міністерство у справах ветеранів України та спеціально створюваний оргкомітет», — розповіли історію започаткування ініціативи у міськраді.

Нагадаємо, у Вознесенську в парку Першого Травня встановлюють алею пам'яті воїнів-захисників , які загинули у російсько-українській війні.



