У суботу, 26 серпня, миколаївські легкоатлети вшанували пам'ять загиблих воїнів та долучилися до Всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».
Як повідомляє пресслужба Миколаївської міськради, така акція на честь українських захисників проходить з 2018 року.
Цьогоріч у забігу, відстанню 2 кілометри, взяли участь 30 спортсменів та тренерів Миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики.
«Акцію започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, «кіборга» Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко спільно із Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. До організації забігу щороку долучається Міністерство у справах ветеранів України та спеціально створюваний оргкомітет», — розповіли історію започаткування ініціативи у міськраді.
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У суботу, 26 серпня, миколаївські легкоатлети вшанували пам'ять загиблих воїнів та долучилися до Всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».
Як повідомляє пресслужба Миколаївської міськради, така акція на честь українських захисників проходить з 2018 року.
Цьогоріч у забігу, відстанню 2 кілометри, взяли участь 30 спортсменів та тренерів Миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики.
«Акцію започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, «кіборга» Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко спільно із Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. До організації забігу щороку долучається Міністерство у справах ветеранів України та спеціально створюваний оргкомітет», — розповіли історію започаткування ініціативи у міськраді.