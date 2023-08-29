Два «золота», два «срібла» та одну «бронзу» додали сьогодні, 28 серпня, вітчизняні спортсмени до скарбнички збірної України на чемпіонаті світу-2023 з кульової стрільби, що проходить у Баку (Азербайджан).

Як повідомляє пресслужба Національного комітету України, усі нагороди «синьо-жовтій» збірній принесла стрільба з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені зі змінною швидкістю на 10 метрів.

В особистих змаганнях серед чоловіків на подвійний п'єдестал зійшли Денис Баблюк, який став чемпіоном, та Ігор Кізима, срібний призер. І разом з Данилом Даніленком вони святкували перемогу в командній першості.

Бронзовою медалісткою в індивідуальному заліку серед жінок стала Валентина Гончарова. Разом з Галиною Авраменко та Вікторією Рибоваловою вона також показала другий результат в команді.

Нагадаємо, що українка Костевич завоювала срібло на чемпіонаті світу з кульової стрільби.