Як повідомляє пресслужба Національного комітету України, усі нагороди «синьо-жовтій» збірній принесла стрільба з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені зі змінною швидкістю на 10 метрів.
В особистих змаганнях серед чоловіків на подвійний п'єдестал зійшли Денис Баблюк, який став чемпіоном, та Ігор Кізима, срібний призер. І разом з Данилом Даніленком вони святкували перемогу в командній першості.
Бронзовою медалісткою в індивідуальному заліку серед жінок стала Валентина Гончарова. Разом з Галиною Авраменко та Вікторією Рибоваловою вона також показала другий результат в команді.
Нагадаємо, що українка Костевич завоювала срібло на чемпіонаті світу з кульової стрільби.
|
Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
|
НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Як повідомляє пресслужба Національного комітету України, усі нагороди «синьо-жовтій» збірній принесла стрільба з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені зі змінною швидкістю на 10 метрів.
В особистих змаганнях серед чоловіків на подвійний п'єдестал зійшли Денис Баблюк, який став чемпіоном, та Ігор Кізима, срібний призер. І разом з Данилом Даніленком вони святкували перемогу в командній першості.
Бронзовою медалісткою в індивідуальному заліку серед жінок стала Валентина Гончарова. Разом з Галиною Авраменко та Вікторією Рибоваловою вона також показала другий результат в команді.
Нагадаємо, що українка Костевич завоювала срібло на чемпіонаті світу з кульової стрільби.