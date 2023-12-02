В Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР.
Це були останні змагання велосипедистів у 2023 році. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця:
Тренерський склад: Олександр Садовський, Володимир Супрун, Станіслав Небаба, Михайло Кравець, Василь Горбачук.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени вибороли призові місця з велоспорту у Львові.
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В Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР.
Це були останні змагання велосипедистів у 2023 році. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця:
Тренерський склад: Олександр Садовський, Володимир Супрун, Станіслав Небаба, Михайло Кравець, Василь Горбачук.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени вибороли призові місця з велоспорту у Львові.