Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах виправдав рішення дозволити російським і білоруським спортсменам виступати на Олімпіаді в Парижі в 2024 році у нейтральному статусі.

Про це пише ВВС.

— Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів, — сказав він на форумі в Женеві, Швейцарія.

За його словами, вторгнення РФ на територію України — «одна війна серед 28 війн і конфліктів, які відбуваються в цьому світі, і всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним».

Нагадаємо, минулого тижня МОК заявив, що окремим спортсменам з Росії та її союзника Білорусі, які пройшли кваліфікацію на Літні ігри в Парижі, буде дозволено змагатися без прапорів, емблем або гімнів своїх країн.