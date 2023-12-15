Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах виправдав рішення дозволити російським і білоруським спортсменам виступати на Олімпіаді в Парижі в 2024 році у нейтральному статусі.
Про це пише ВВС.
— Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів, — сказав він на форумі в Женеві, Швейцарія.
За його словами, вторгнення РФ на територію України — «одна війна серед 28 війн і конфліктів, які відбуваються в цьому світі, і всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним».
Нагадаємо, минулого тижня МОК заявив, що окремим спортсменам з Росії та її союзника Білорусі, які пройшли кваліфікацію на Літні ігри в Парижі, буде дозволено змагатися без прапорів, емблем або гімнів своїх країн.
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Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах виправдав рішення дозволити російським і білоруським спортсменам виступати на Олімпіаді в Парижі в 2024 році у нейтральному статусі.
Про це пише ВВС.
— Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів, — сказав він на форумі в Женеві, Швейцарія.
За його словами, вторгнення РФ на територію України — «одна війна серед 28 війн і конфліктів, які відбуваються в цьому світі, і всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним».
Нагадаємо, минулого тижня МОК заявив, що окремим спортсменам з Росії та її союзника Білорусі, які пройшли кваліфікацію на Літні ігри в Парижі, буде дозволено змагатися без прапорів, емблем або гімнів своїх країн.