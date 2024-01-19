Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) підтримала скаргу України та призупинила членство Федерації компʼютерного спорту Росії (RESF).

Про це повідомляється на сайті IESF.

Зазначається, що РФ створила офіси RESF на окупованих територіях України, що порушує положення Міжнародної федерації кіберспорту.

Через це членство РФ в Міжнародній федерації кіберспорту призупинено до засідання генеральної асамблеї IESF. На засіданні члени організації вирішать, чи поновити членство Росії, чи повністю його припинити.

«IESF рішуче засуджує всі війни, ненависть, політичне втручання та дискримінацію. Спорт надає нам унікальну платформу для розбудови миру та запобігання майбутнім конфліктам. Ми очікуємо, що всі члени World Esports Family використовуватимуть цю платформу для позитивних змін і втілюватимуть цінності IESF поваги, єдності та дружби», — йдеться у повідомленні.

Водночас російські кіберспортсмени зможуть брати участь у турнірах під нейтральним статусом.

Нагадаємо, 2020 року кіберспорт в Україні визнали офіційним видом спорту.