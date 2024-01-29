Чемпіонат України з легкої атлетики, Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

У Києві 26-27 січня проходив Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат.

Миколаївські вихованці міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики серед призерів змагань, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту.

Антон Сміян здобув треті місця, 800 метрів й естафета та четверте місце, 400 метрів;

Владислав Стоцький виборов третє місце у естафеті;

Марія Боброва отримала пʼяте місце у п’ятиборстві.

Чемпіонат України з легкої атлетики, Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Чемпіонат України з легкої атлетики, Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Підготували спортсменів тренери — Марина Чумаченко, Алла Ковпак, Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Вікторія Кілярська, Юрій Грицак, Олександра Олійник та Леонід Боровський.

Миколаївські призери Чемпіонату України з легкої атлетики, Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Миколаївські призери Чемпіонату України з легкої атлетики, Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Миколаївські призери Чемпіонату України з легкої атлетики, Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Нагадаємо, спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.