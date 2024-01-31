Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань найсильніших із фехтування на рапірах.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У Києві 29 та 30 січня пройшли Всеукраїнські змагання найсильніших із фехтування на рапірах серед чоловіків та жінок.

За результатами двох днів серед 28 спортсменок-учасниць найсильнішою стала миколаївська рапіристка Аліна Полозюк.

Тренують спортсменку Лариса Павленко та Маргарита Сопінська.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування вибороли п'ять медалей: дві бронзові, дві срібних та одну золоту. Змагання проходили 25 січня у Києві.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.