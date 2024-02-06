Змагання «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги», фото: Миколаївська ОВА

У понеділок, 5 лютого, офіційно розпочалися змагання у рамках проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги», до якого долучилася й Миколаївська область.

Це другий етап, який відбуватиметься на рівні територіальних громад, повідомляє Миколаївська ОВА.

У заході взяв участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Дисципліна й спорт завжди сприяють досягненню успіху. А змагання в рамках цього проєкту допоможуть обʼєднати перспективних та талановитих дітей. Й дати їм змогу відволіктися від війни, повернути дитинство та подарувати позитивні емоції, які вони мають відчувати щодня. Учасникам бажаю лише перемоги та приємних вражень», – сказав очільник області.

Крім того, до учасників з вітальним словами звернулися очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, заступник начальника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі, регіональні амбасадори проєкту Ельмір Набієв, Руслана Кузікова, Аліна Полозюк та майстер спорту з кікбоксингу Раміль Агабеков.

Під час відкриття відбулися товариські матчі учасників ліги та «зіркових» команд з футзалу й баскетболу. По закінченню юні спортсмени отримали подарунки.

Зазначимо, що участь у наймасштабніших шкільних спортивних змаганнях візьме 511 команд з Миколаївської області. Найбільше зареєструвалося команд з волейболу – 143, футзалу – 141 та баскетболу – 118. Також 58 команд зі спортивного орієнтування та 51 черлідингу.

Загалом проєкт «Пліч-о-пліч» в першому сезоні охопив 20 областей України та Київ, де в змаганнях зареєструвалися 29 055 команд.