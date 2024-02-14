Миколаївський шабліст Даніїл Скороход. Фото: Вадим Байдаченко/НФФУ

Миколаївський шабліст Даніїл Скороход виборов «бронзу» на рівні Європейського кадетського циклу.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що нагорода стала дебютною для 16-річного фехтувальника.

Даніїл Скороход стартував у групі з чотирьох перемог із п’яти можливих і відтак отримав 21 номер посіву в турі прямого вибування.

За крок до фіналу миколавїця зупинив перший номер посіву, болгарин Нікола Господінов (15:11). Відтак Даніїл Скороход завершив турнір із «бронзою».

Раніше найкращим результатом миколаївського фехтувальника на такому рівні було десяте місце у вересні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що миколаївський шабліст Юрій Цап посів 12 місце за підсумками другого Гран-прі з фехтування на шаблях. Нагороди розіграли 15 січня в Тунісі.