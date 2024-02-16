Змагання з баскетболу у Мішково-Погорілівській громаді. Фото: Миколаївська ОВА

У рамках «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» школярки Мішково-Погорілівської громади змагалися за першість у баскетболі.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

Змагання з баскетболу серед дівчат відбулися у п'ятницю, 16 лютого. Учасниками змагань були команди Мішково-Погорілівської гімназії та Мішково-Погорілівського ліцею.

Після напруженої гри команда Мішково-Погорілівського ліцею здобула перше місце.

Змагання з баскетболу у Мішково-Погорілівській громаді. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що у понеділок, 5 лютого, офіційно розпочалися змагання у рамках проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги», до якого долучилася й Миколаївська область.