У рамках «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» школярки Мішково-Погорілівської громади змагалися за першість у баскетболі.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
Змагання з баскетболу серед дівчат відбулися у п'ятницю, 16 лютого. Учасниками змагань були команди Мішково-Погорілівської гімназії та Мішково-Погорілівського ліцею.
Після напруженої гри команда Мішково-Погорілівського ліцею здобула перше місце.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 лютого, офіційно розпочалися змагання у рамках проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги», до якого долучилася й Миколаївська область.
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У рамках «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» школярки Мішково-Погорілівської громади змагалися за першість у баскетболі.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
Змагання з баскетболу серед дівчат відбулися у п'ятницю, 16 лютого. Учасниками змагань були команди Мішково-Погорілівської гімназії та Мішково-Погорілівського ліцею.
Після напруженої гри команда Мішково-Погорілівського ліцею здобула перше місце.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 лютого, офіційно розпочалися змагання у рамках проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги», до якого долучилася й Миколаївська область.