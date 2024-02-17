Змагання з баскетболу на Миколаївщині. Фото: Миколаївське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ

У п'ятницю, 16 лютого у Миколаївській області пройшли зональні змагання з баскетболу 3×3 серед команд учнів 8-11 класів закладів загальносередньої освіти.

Про це повідомляє Миколаївське обласне відділення(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Миколаївські школярі на змаганнях з баскетболу. Фото: Миколаївське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ Миколаївські школярі на змаганнях з баскетболу. Фото: Миколаївське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ Миколаївські школярі на змаганнях з баскетболу. Фото: Миколаївське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ

Зазначається, що змагання проходили у трьох районах області – Миколаївському, Баштанському та Первомайському.

Миколаївські команди у зональних змаганнях з баскетболу посіли такі місця:

Миколаївський район:

серед юнаків:

І місце - Новоодеської територіальної громади,

- Новоодеської територіальної громади, ІІ місце - Березанської територіальної громади,

- Березанської територіальної громади, ІІІ місце - Ольшанської територіальної громади;

2. серед дівчат:

І місце - Березанської територіальної громади,

- Березанської територіальної громади, ІІ місце - Ольшанської територіальної громади,

- Ольшанської територіальної громади, ІІІ місце - Новоодеської територіальної громади;

Первомайський район:

серед юнаків:

І місце - Мигіївської територіальної громади,

- Мигіївської територіальної громади, ІІ місце - Кам'яномостівської територіальної громади,

- Кам'яномостівської територіальної громади, ІІІ місце - Синюхино-Брідської територіальної громади;

- Синюхино-Брідської територіальної громади; ІV місце - Благодатненської територіальної громади;

2. серед дівчат:

І місце - Мигіївської територіальної громади,

- Мигіївської територіальної громади, ІІ місце - Синюхино-Брідської територіальної громади,

- Синюхино-Брідської територіальної громади, ІІІ місце - Кам'яномостівської територіальної громади,

- Кам'яномостівської територіальної громади, ІV місце - Благодатненської територіальної громади;

Баштанський район:

серед юнаків:

І місце - Новобузької територіальної громади,

- Новобузької територіальної громади, ІІ місце - Баштанської територіальної громади,

- Баштанської територіальної громади, ІІІ місце - Володимирівської територіальної громади,

2. серед дівчат:

І місце - Новобузької територіальної громади,

- Новобузької територіальної громади, ІІ місце - Володимирівської територіальної громади.

Змаганням проходили під керівництвом головних суддів Валерія Андреєва, Віктора Гетманенка, Олександр Бєлєнцова.

Організатори додають, що незабаром відбудуться змагання з баскетболу серед учнів Вознесенського району.

Нагадаємо, що 19 січня спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.