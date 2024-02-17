У п'ятницю, 16 лютого у Миколаївській області пройшли зональні змагання з баскетболу 3×3 серед команд учнів 8-11 класів закладів загальносередньої освіти.
Про це повідомляє Миколаївське обласне відділення(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Зазначається, що змагання проходили у трьох районах області – Миколаївському, Баштанському та Первомайському.
Миколаївські команди у зональних змаганнях з баскетболу посіли такі місця:
Миколаївський район:
2. серед дівчат:
Первомайський район:
2. серед дівчат:
Баштанський район:
2. серед дівчат:
Змаганням проходили під керівництвом головних суддів Валерія Андреєва, Віктора Гетманенка, Олександр Бєлєнцова.
Організатори додають, що незабаром відбудуться змагання з баскетболу серед учнів Вознесенського району.
Нагадаємо, що 19 січня спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.
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У п'ятницю, 16 лютого у Миколаївській області пройшли зональні змагання з баскетболу 3×3 серед команд учнів 8-11 класів закладів загальносередньої освіти.
Про це повідомляє Миколаївське обласне відділення(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Зазначається, що змагання проходили у трьох районах області – Миколаївському, Баштанському та Первомайському.
Миколаївські команди у зональних змаганнях з баскетболу посіли такі місця:
Миколаївський район:
2. серед дівчат:
Первомайський район:
2. серед дівчат:
Баштанський район:
2. серед дівчат:
Змаганням проходили під керівництвом головних суддів Валерія Андреєва, Віктора Гетманенка, Олександр Бєлєнцова.
Організатори додають, що незабаром відбудуться змагання з баскетболу серед учнів Вознесенського району.
Нагадаємо, що 19 січня спортсмени Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з легкої атлетики вибороли чотири нагороди на відкритих змаганнях у Києві.