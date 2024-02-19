У неділю, 18 лютого відбувся відкритий чемпіонат Миколаєва з кікбоксингу ВТКА у розділі лоу-кік-лайт.
Спортсмени ДЮСШ з єдиноборств здобули призові місця, повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Загалом десять «золотих» медалей вибороли: Кирило та Ангеліна Буханець, Олександр Телегін, Ярослав Кучер, Іван Левченко, Дарʼя Телегіна, Дмитро Савостицький, Віктор Клюєв, Данило Лагерний та Владислав Присипій.
Чотири «срібні» медалі здобули — Назар Валюшко, Владислав Керинько, Рустам Мехтієв та Богдан Вишняков.
Дві «бронзові» медалі отримали Максим Полосенко та Давид Погоролюк.
Підготували спортсменів тренери — Максим Фатич, Галина Вороблевська, Олександр Волчан та Сергій Хворов.
Нагадаємо, у Києві 3 грудня 2023 року завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.
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У неділю, 18 лютого відбувся відкритий чемпіонат Миколаєва з кікбоксингу ВТКА у розділі лоу-кік-лайт.
Спортсмени ДЮСШ з єдиноборств здобули призові місця, повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Загалом десять «золотих» медалей вибороли: Кирило та Ангеліна Буханець, Олександр Телегін, Ярослав Кучер, Іван Левченко, Дарʼя Телегіна, Дмитро Савостицький, Віктор Клюєв, Данило Лагерний та Владислав Присипій.
Чотири «срібні» медалі здобули — Назар Валюшко, Владислав Керинько, Рустам Мехтієв та Богдан Вишняков.
Дві «бронзові» медалі отримали Максим Полосенко та Давид Погоролюк.
Підготували спортсменів тренери — Максим Фатич, Галина Вороблевська, Олександр Волчан та Сергій Хворов.
Нагадаємо, у Києві 3 грудня 2023 року завершилися Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА на честь загиблих героїв України, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.