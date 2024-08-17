Миколаївська гімнастка Валерія Перемета (друга справа) у складі Збірної України на Олімпійських іграх, фото Максим Подопригора, НОК України

Миколаїв виплатив з міського бюджету одноразову грошову винагороду гімнастці Валерії Переметі, яка у складі Збірної України посіла сьоме місце у фіналі Олімпійських ігор з художньої гімнастики, що пройшли у Парижі.

Про це свідчить розпорядження міського голови, яке 13 серпня підписав перший заступник очільника Миколаєва Віталій Луков.

У ньому йдеться, що Валерії Переметі вирішено виплатити одноразову винагороду за бронзу етапу Кубка світового виклику з художньої гімнастики у липні та за отримання ліцензії для участі у Олімпійських іграх 2024 року.

Спортсменка має отримати 50 тисяч гривень відповідно до протокола засідання робочої групи по визначенню та призначенню одноразових винагород кращим спортсменам міста та одноразового преміювання тренерів-викладачів від 6 серпня.

Миколаївські спортсмени на Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходили Олімпійські ігри-2024. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі. Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Українська збірна з веслування на байдарках посіла четверте місце на Олімпійських іграх — 2024 у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.