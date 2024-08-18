Миколаївські велогонщики завоювали 17 нагород чемпіонату України.
Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку пройшов 8-13 серпня у Києві.
Вихованці Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву олімпійського резерву з велоспорту здобули 17 нагород.
Тренери - Агарков Юрій Павлович, Когут Володимир Олександрович, Садовский Олександр Віталійович, Супрун Володимир Віталійович, Горбачук Василь Павлович, Кравцов Олександр Іванович.
Раніше повідомлялося, що миколаївський велоспортсмен Максим Білий став бронзовим призером міжнародних перегонів.
Миколаївські велогонщики завоювали 17 нагород чемпіонату України.
Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку пройшов 8-13 серпня у Києві.
Вихованці Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву олімпійського резерву з велоспорту здобули 17 нагород.
Тренери - Агарков Юрій Павлович, Когут Володимир Олександрович, Садовский Олександр Віталійович, Супрун Володимир Віталійович, Горбачук Василь Павлович, Кравцов Олександр Іванович.
Раніше повідомлялося, що миколаївський велоспортсмен Максим Білий став бронзовим призером міжнародних перегонів.