Миколаївські велогонщики завоювали 17 нагород чемпіонату України. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Миколаївські велогонщики завоювали 17 нагород чемпіонату України.

Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку пройшов 8-13 серпня у Києві.

Вихованці Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву олімпійського резерву з велоспорту здобули 17 нагород.

Колижук Анна здобула 5 золотих та одну срібну нагороди

Бориславський Богдан три «срібла» та одну «бронзу»

Качур Дмитро два «срібла»

Пушкар Валерія має дві золоті, дві срібні та одну бронзову нагороду

Тренери - Агарков Юрій Павлович, Когут Володимир Олександрович, Садовский Олександр Віталійович, Супрун Володимир Віталійович, Горбачук Василь Павлович, Кравцов Олександр Іванович.

Раніше повідомлялося, що миколаївський велоспортсмен Максим Білий став бронзовим призером міжнародних перегонів.