Миколаївські борці самбо на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські борці самбо здобули дві нагороди чемпіонату України.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Чемпіонат України з боротьби самбо відбувся з 13 по 17 серпня у Чернівцях. Миколаївські спортсмени здобули на змаганні дві нагороди:

Дмитро Гончарук виборов чемпіонське звання серед старших юнаків 79 кілограмів;

Данііл Германович посів 3 місце у віковій категорії кадети 88 кілограмів.

Тренує борців Світлана Садовська.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами Чемпіонату України з греко-римської боротьби