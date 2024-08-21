Миколаївські борці самбо здобули дві нагороди чемпіонату України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Чемпіонат України з боротьби самбо відбувся з 13 по 17 серпня у Чернівцях. Миколаївські спортсмени здобули на змаганні дві нагороди:
Тренує борців Світлана Садовська.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами Чемпіонату України з греко-римської боротьби
Миколаївські борці самбо здобули дві нагороди чемпіонату України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Чемпіонат України з боротьби самбо відбувся з 13 по 17 серпня у Чернівцях. Миколаївські спортсмени здобули на змаганні дві нагороди:
Тренує борців Світлана Садовська.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами Чемпіонату України з греко-римської боротьби