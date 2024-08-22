З 9 по 18 серпня в Києві пройшов Чемпіонат України з тенісу, де Миколаївську область представили чотири тенісисти: Геннадій Лєшан, Тимур Багбеков, Олександр Журов та Роман Андріюк.

Про це повідомили на сторінці Федерації тенісу України у Миколаєві.

Геннадій Лєшан зайняв 3 місце в міксті з одеситкою Хен Плаксій, Тимур Багбеков посів 5 місце, Олександр Журов разом з Романом Бойчуком зі Львова здобув 9 місце в парі, а Роман Андріюк став 17-м в одиночному розряді.

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з тенісу у Києві. Фото: Федерація тенісу України у Миколаївській області Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з тенісу у Києві. Фото: Федерація тенісу України у Миколаївській області

Нагадаємо, з 4 по 14 липня в Києві пройшов Чемпіонат України з тенісу до 12 років, де змагались найкращі юні спортсмени з усіх куточків країни. Серед учасників були і дві тенісистки з Миколаєва, які продемонстрували високий рівень майстерності.

Нещодавно, у серпні миколаївський тенісист Єгор Коровій став фіналістом в парному розряді на європейському турнірі.